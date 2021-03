Com três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos, o Benfica de Jorge Jesus está sob pressão. Durante a semana, a imprensa portuguesa chegou a falar sobre a possível saída do treinador, que negou os rumores.

A equipe encarnada vai colecionando frustrações na temporada, foi eliminada da fase prévia da Champions, da Europa League e está 16 pontos atrás do líder Sporting.

Jorge Jesus, treinador da equipe, conversou com os veículos do clube e tentou tranquilizar a partida. "O próximo jogo é aquele que os jogadores e os treinadores querem quando não ganham. Estamos desejosos por este jogo pois nos momentos difíceis é que se constroem os grandes jogadores".

"Estamos num momento difícil, mas estamos preparados para ultrapassar esta crise de resultados. Temos trabalhado no aspecto psicológico e as indicações são que a equipe está alegre e com vontade de mudar o último resultado", completou.

O treinador também justificou a sua escalação com três zagueiros. "Cada jogo tem a sua estratégia, em função também do adversário. Não é que a equipe não tenha dado sinais muito bons com o Arsenal, mas amanhã o jogo tem outras características. De qualquer forma, nas poucas horas que tivemos de treino também trabalhamos a possibilidade de jogar com três zagueiros", concluiu.