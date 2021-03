Facebook decide não renovar com Libertadores e Champions League para jogos ao vivo

O Facebook não irá renovar contrato para exibir jogos ao vivo da Libertadores da América e da Liga dos Campeões através da plataforma Watch, como aconteceu nas últimas temporadas. A informação foi confirmada por Leo Lenz Cesar, diretor de Parcerias Esportivas do Facebook, em comunicado oficial enviado ao blog de Gabriel Vaquer, do Uol.

De acordo com o diretor, o foco da empresa no âmbito esportivo será pelo engajamento de plataformas de clubes e de produtores de conteúdo esportivo, além da nova plataforma paga para a transmissão de eventos ao vivo, criada recentemente.

“Daqui para a frente, vamos concentrar os nossos esforços em ajudar a indústria do esporte - de ligas a clubes, atletas, confederações, criadores e emissoras - a desenvolver e engajar audiências, construir modelos de negócios sustentáveis e monetizar seus conteúdos diretamente em nossas plataformas”, explicou Leo Lenz.

Dessa forma, o Facebook não irá renovar os direitos de transmissão das duas principais competições continentais de futebol para o mercado brasileiro.

Para a Liga dos Campeões, a medida já passa a valer após a final da edição atual da competição, que será disputada no mês de maio deste ano. Até lá, a transmissão dos jogos no Facebook Watch segue normalmente.

Já com relação à Libertadores, os torcedores terão mais tempo para se despedir. O atual acordo da rede social com a Conmebol é válido até o fim de 2022. Portanto, a edição atual do torneio e a próxima terão suas partidas exibidas pelo Facebook normalmente.

A notícia chega no momento em que a Uefa se aproxima de finalizar a venda dos direitos de transmissão da Liga dos Campeões para o mercado brasileiro. De acordo com as informações, o SBT deve ser a nova casa da Champions na TV aberta do Brasil, enquanto na TV fechada a TNT Sports segue como favorita.