"Faltou sensibilidade", diz Gabigol ao ser flagrado em aglomeração

Gabigol, atacante do Flamengo, foi flagrado em uma aglomeração em um cassino clandestino na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo.

A polícia se dirigiu ao local após receber denúncias dos vizinhos e constatou a presença de cerca de 200 pessoas, entre elas o jogador, desrespeitando as orientações do clube e principalmente do governo do estado de São Paulo, que se encontra na fase vermelha.

Após ser conduzido até a delegacia, Gabigol assinou um Termo Circunstanciado e foi liberado ao se comprometer a não aglomerar mais.

Em entrevista ao jornalista Eric Faria, que vai ao ar no 'Fantástico', o atacante disse que 'faltou sensibilidade' da sua parte.

"Não tenho costume de ir a cassino, a única coisa que eu jogo é videogame. Estava com meus amigos, fomos comer. Quando estava indo embora, a polícia chegou mandando todo mundo ir para o chão. Faltou sensibilidade da minha parte. Era meu último dia de férias, e estava feliz de estar com meus amigos. Faltou sensibilidade. Mas usei máscara, álcool gel... Quando percebi que tinha um pouquinho mais de gente, estava indo embora", disse o jogador.

A pandemia do coronavírus atinge os seus pior momento no Brasil. Nas últimas 24 horas foram registradas 1.940 mortes. Desde o início da pandemia fora contabilizados 11.439.250 casos e 277.216 óbitos de acordo com o consórcio de veículos de imprensa.