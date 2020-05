Favre pode perder Reus pelo restante da temporada

Más notícias para o Borussia Dortmund, que poderia perder o seu capitão para o restante da temporada. Os problemas físicos de Marco Reus continuam.

'Bild' informou que a lesão sofrida por Reus, que o deixou fora dos gramados desde o dia 5 de fevereiro, não melhorou e a dor não passa.

Reus teria participado dos treinos na última semana, mas não no ritmo dos seus companheiros. A dor no músculo adutor direito o impede de chutar a bola.

Assim, Lucien Favre perderia um jogador muito importante para o seu esquema e peça fundamental no vestiário do Dortmund. No entanto, o clube não precisou de Reus para conseguir a sua primeira vitória após a retomada da competição.