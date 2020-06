Ferran diz 'sim' ao Borussia para substituir Jadon Sancho

O Borussia Dortmund sabe que Jadon Sancho fará as malas neste verão. É por isso que ele procura uma substituição de garantias que teria encontrado no Valencia na figura de Ferran Torres.

O jogador da equipe 'che' ainda não renovou com o clube da qual está na categoria de base e sua saída é esperada neste verão, antes de poder sair de graça em junho de 2021.

É aqui que o Borussia Dortmund aparece. Dada a necessidade de conseguir um jogador atacante para substituir Sancho, Ferran Torres é a alternativa para chegar à Bundesliga, informou a 'Sky Alemania'.

De fato, na reunião entre os representantes do jogador e o clube alemão, Ferran Torres já teria dito "sim" ao Borussia Dortmund para desembarcar na Alemanha na próxima temporada.

Assim, a possível saída de Jadon Sancho levará a um efeito dominó que acabaria com o jogador do Valencia no Borussia Dortmund, que quer levar o jogador a menos de 80 milhões de euros que sua cláusula pede.

Existem inúmeras equipes que se interessaram por Ferran Torres. Do Real Madrid na Espanha ao Manchester City na Inglaterra, passando pelo Bayern de Munique na Alemanha.