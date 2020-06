FIFA pede para não punir jogadores que se manifestaram contra racismo

A FIFA apelou na terça-feira aos organizadores das várias competições atualmente em jogo para não penalizar os jogadores que demonstram solidariedade a George Floyd, um cidadão negro que morreu nos Estados Unidos depois que um policial o imobilizou e o sufocou até a morte.

O corpo presidido por Gianni Infantino, por meio de uma declaração oficial, declarou que "entendeu" completamente a profundidade dos sentimentos e preocupações expressos por muitos jogadores de futebol "à luz das circunstâncias" que cercavam "a trágica morte" de George Floyd.

"A FIFA reitera sua oposição a todas as formas de racismo e discriminação, tendo recentemente alterado suas próprias regras disciplinares com o objetivo de erradicar esse tipo de comportamento. A FIFA também promoveu inúmeras campanhas contra o racismo, enviando mensagens contra esse flagelo durante as partidas sob sua concorrência ", disse ele.

"A aplicação das Regras do Jogo aprovadas pela IFAB é de responsabilidade dos organizadores das respectivas competições, que devem usar o bom senso e levar em conta o contexto em torno dos eventos", acrescentou.

Ele também indicou que, para esclarecer qualquer "ambiguidade" nas competições da FIFA, destacou que os recentes protestos de alguns jogadores durante as partidas disputadas na Bundesliga alemã "merecem aplausos, em nenhum caso uma penalidade".

"Todos devemos dizer não a qualquer forma de racismo e discriminação. Todos devemos dizer não à violência e a todas as formas de violência", afirmou.

No final de semana passado, vários jogadores usaram alguns jogos da Liga Alemã para mostrar mensagens de solidariedade com Floyd. Em sua homenagem, o francês Marcus Thuram, do Borussia Mönchengladbach, ajoelhou-se em campo após marcar um gol e o inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, pediu justiça através de uma mensagem em uma camisa.

A federação alemã de futebol anunciou que estava avaliando a possibilidade de sancionar jogadores por violar as regras que proíbem mensagens ou imagens políticas religiosas ou pessoais no uniforme.