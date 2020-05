De Firmino a Imperador: os maiores artilheiros do Brasil na Europa

Não é de hoje, o jogador brasileiro desbrava o futebol na Europa. A história começou, segundo os primeiros registros, em 1914, quando Arnaldo Porta defendeu as cores do Verona, na Itália. De lá para cá, com o perdão do trocadilho, as portas foram abertas para vários craques nascidos em terras tupiniquins.

Podemos citar goleiros, laterais e zagueiros, mas a imagem do futebolista brasileiro é indissociável a dos grandes artilheiros – embora recentemente possamos citar goleiros como Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City), além de diversos outros atletas de defesa entre os maiores destaques das últimas décadas.

Confira, abaixo, qual brasileiro é o maior artilheiro de cada um destes grandes clubes do Velho Continente!

Manchester United – Anderson (9 gols)

O volante, que apareceu com destaque vestindo a camisa do Grêmio, e depois do Porto, segue como o máximo goleador tupiniquim do clube de Old Trafford.

Como deixou o United em 2015, o baixo número de gols também ajuda a explicar o histórico nada espetacular de brasileiros vestindo a camisa vermelha de Manchester – apesar de exceções como o próprio Anderson, os irmãos Fábio e Rafael, e de Fred estar em alta atualmente; nenhum deles, contudo, é um atacante.

Juventus – Ministrinho (14 gols)

Ponta-direita que deixou o Palestra Itália (atual Palmeiras) para vestir a camisa da Juventus, Ministrinho foi bianconeri entre 1931 e 1934, marcando um total de 14 tentos. Assim como no caso do Manchester United, também ajuda a explicar o baixo histórico de grandes goleadores brasileiros pela Velha Senhora.

Vale destacar que não estamos considerando os gols feitos por Altafini “Mazzola” (37) e Amauri (24), uma vez que foram atletas que defenderam a seleção italiana. Portanto, para o futebol nós os consideramos italianos – ainda que Mazzola tenha sido campeão mundial em 1958 pelo Brasil, anos depois optou por vestir a camisa da Itália.

Arsenal – Gilberto Silva (24 gols)

O maior brasileiro que vestiu a camisa do Arsenal, membro do mítico time Invencível que conquistou a Premier League em 2003-04 sem derrotas, Gilberto defendeu os Gunners por seis temporadas (entre 2002 e 2008).

Borussia Dortmund – Ewerthon (54 gols)

Ewerthon defendeu as cores do Dortmund por quatro temporadas e ajudou os alemães a conquistarem a Bundesliga em 2001-02.

Chelsea – Willian (59 gols)

Um dos maiores ídolos dos Blues, apesar desta história estar próxima de chegar ao fim, Willian é o maior goleador brasileiro na história do Chelsea.

Atlético de Madrid – Baltazar (61 gols)

Diego Costa fez 79 gols pelo Atleti, mas está dentro do mesmo caso de Amauri e Altafini: apesar de nascido no Brasil, para o futebol a sua nacionalidade é outra – no caso do sergipano, espanhola.

Sendo assim, pertence a Baltazar, apelidado no Brasil como “O Artilheiro de Deus”, a honraria.

Manchester City – Gabriel Jesus (63 gols)

Quatro temporadas foram suficientes para Gabriel Jesus se colocar na história do City como brasileiro com mais gols pelo clube.

Sporting – Jardel (66 gols)

Depois de se tornar ídolo no Porto e no Galatasaray, Mário Jardel mostrou com os Leões de Alvalade um incrível faro de gols em suas duas temporadas com a camisa alviverde – entre 2001 e 2003.

*Liedson, que marcou 172 tentos pelo Sporting, tem passagem pela seleção portuguesa. Para o futebol, é português – e não brasileiro.

PSG – Raí (72 gols)

Apesar dos 69 gols marcados por Neymar o deixarem bem perto, Raí segue liderando o ranking de artilheiros brasucas no Paris Saint-Germain.

Inter de Milão – Adriano (75)

O Imperador segue reinando absoluto, levando em conta os brasileiros que vestiram Nerazzurri.

Liverpool – Roberto Firmino (77 gols)

“É só dar a bola para ele, que ele marca”. Assim canta a torcida do Liverpool para o brasileiro que mais balançou as redes vestindo a camisa dos Reds.

Porto – Hulk (78 gols)

Givanildo Vieira de Sousa é um dos maiores ídolos da história portista, inclusive tendo até mesmo uma estátua sua no museu do clube.

Real Madrid – Ronaldo (104 gols)

Se Cristiano Ronaldo é o maior goleador do Madrid em todos os tempos, o Ronaldo que veio antes dele também não fez feio: foram 104 gols do Fenômeno pelos Blancos.

Milan – Kaká (104)

O último brasileiro a ter sido considerado, pelas premiações oficiais, o “melhor jogador do mundo”, Kaká também está no topo da artilharia verde e amarela dos Rossoneri.

Barcelona – Rivaldo (130 gols)

Rivaldo segue inabalável como maior goleador brasuca do Barça, inclusive com várias obras-primas em sua amostragem.

Benfica – Jonas (136 gols)

O brasileiro Jonas conquistou a torcida benfiquista com uma quantidade gigante de gols (e títulos) entre 2014 e 2019.

Bayern – Élber (139 gols)

No topo absoluto. Nenhum brasileiro fez tantos gols por um só clube europeu do que Élber. O brasileiro, que defendeu o Bayern por seis temporadas e lá virou ídolo – enfileirando títulos, inclusive o da Champions League em 2001