"Foi um prazer nunca ter levado gol de Messi no Chelsea"

Petr Cech voltou à ativa, embora por precaução, depois de ser incluído entre os 25 do Chelsea inscritos na Premier League. Mesmo assim, sua carreira terminou oficialmente em 2019 e nesta semana ele fez o repasse em alguns de seus destaques.

Entrevistado pelo 'Daily Mail', o goleiro checo quis se gabar do desespero provocado em um dos gigantes do futebol como Leo Messi. Naquela época em que o Chelsea-Barça era um duelo habitual de acontecer e cheio de tensão na Liga dos Campeões, Cech foi um verdadeiro estorvo.

“Ele demorou muito para tentar marcar. Dez jogos, na verdade. Ele errou os pênaltis, fiz algumas defesas, ele acertou a trave, mas nunca fez gol em mim no Chelsea. Foi um prazer não levar nenhum gol dele", lembrou o goleiro.

Mas, de todos esses confrontos, ele fica com um jogo especial na memória. "Quando ele bateu o pênalti no Camp Nou em 2012, aquele foi o momento decisivo", disse Cech sobre a eliminatória da semifinal em que Fernando Torres silenciou o Barcelona com seu gol nos acréscimos.

"Eu estava pensando o que ele poderia fazer, o que eu faria. Então, minha estratégia foi esperar até que eu pudesse ver onde ele ia chutar. Então, quando me movi na direção que ele ia bater, ele sabia que tinha que chutar no alto se ele quisesse me vencer, mas foi alto demais e acertou no travessão", disse.

“O jogo, no geral, foi tremendo. Quando você perde por 2 a 0 com dez homens e ainda está no primeiro tempo, você acha que será uma noite muito longa... Meus amigos que estavam no confronto disseram depois que se havia uma posição em que eles não gostariam de estar naquela noite era no gol", acrescentou.