Título da Libertadores do Flamengo de 2019 terá reprise na Globo

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírus , a TV Globo decidiu seguir a programação especial com reprises de jogos históricos. E a partir de 17 de maio, finais históricas de clubes brasileiros serão transmitidas uma outra vez.

No próximo domingo (17), os torcedores do Flamengo poderão relembrar a épica conquista da Libertadores de 2019, contra o River Plate. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, às 16h (de Brasília).

Em novembro de 2019, o torcedor rubro-negro enfim voltou a saborear um título de Libertadores. Depois de ter saído atrás no placar, o Flamengo contou com dois gols de Gabigol nos minutos finais para virar sobre os argentinos de forma emocionante.

Jorge Jesus chegou durante a temporada, mudou a forma de jogar do Flamengo e elevou o time a um novo patamar, conquistando o título com os seguintes resultados: 13 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas.

AS ESCALAÇÕES DA FINAL

Escalação do River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Janier Pinola, Lucas Martínez, Milton Casco (Paulo Díaz, aos 77'); Ignacio Fernández (Julián Álvez, aos 69'), Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Nico de la Cruz; Matías Suárez, Santos Borré (Lucas Pratto, aos 75').

Escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luís; Willian Arão (Vitinho, aos 86'), Gerson (Diego, aos 66'); Arrascaeta (Piris da Motta, aos 94'), Éverton Ribeiro, Bruno Henrique; Gabriel Barbosa.