Golaço do Rangers na Europa League já ganha torcida por Prêmio Puskas; assista

A Liga Europa, nesta quinta-feira (22), foi cenário de uma obra de arte. Nos acréscimos da partida entre Standart Liege x Rangers, Kemar Roofe, atacante reserva do time escocês, apareceu para fazer um golaço, do meio da rua. E é óbvio que a torcida já está pedindo Puskas para ele.

O Ranger ia vencendo o Standard Liege por 1 a 0, fora de casa, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga Europa da Uefa. Aos 46 do segundo tempo, quando os mandantes estavam no ataque, Roofe, que tinha saído do banco há apenas 15 minutos, roubou a bola.

O atacante se viu sem companheiros lá na frente para lançar a bola depois de driblar três defensores, e resolveu chutar de lá mesmo, antes da linha do meio de campo. A bola voou, passou por cima do goleiro do Liege, que estava bastante adiantado, quase fora da área, e entrou. Placar final: 0 a 2, com este golaço.

E sempre que tem gol bonito, tem comentário de torcedor pedindo o famoso Prêmio Puskas, desta vez não foi diferente. Logo que Roofe acertou o chute improvável nas redes de Arnaud Bodart, os internautas já começaram a se manifestar pedindo para a Fifa ao menos incluir o atacante na corrida.

(Tradução: Este gol foi ridículo, deviam entregar o prêmio Puskas de gol do ano agora)

(Tradução: Concorrente adiantado ao Puskas, par ser honesto)

O gol, de fato, foi bonito e se encaixa nos critérios para competir: respeitou o fair play, não foi resultado de sorte ou erro adversário e, por ter sido marcado ainda em outubro, poderia entrar ainda na disputa de 2020. Mas ele não está sozinho. A Goal até fez uma lista de gols que podem correr ao prêmio nesta temporada.

Entre as obras de arte estão um gol de calcanhar de Luis Suárez e um de Arthur - de quando ainda atuavam pelo Barcelona -, um de Gustavo Scarpa - na Libertadores de 2019 - , um de Arrascaeta - no Brasileirão do ano passado -, um gol olímpico de Toni Kroos e, claro, um de Neymar, finalista do prêmio em vária ocasiões e vencedor de 2011, com seu golaço contra o Flamengo.

A entrega do prêmio, que homenageia Ferenc Puskás, ex-jogador do Real Madrid, é feita junto com o prêmio de melhores do mundo, na cerimônia do Fifa The Best, que não vai acontecer neste ano por conta da pandemia.