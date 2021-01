Goleiro exalta Bruno Fernandes em pênaltis: "Consegui pegar uma vez em 25"

Bruno Fernandes é o grande destaque do Manchester United nos últimos meses, com desempenhos que o levaram a ganhar vários prêmios de melhor do mês na Premier League.

O português é o cobrador de pênaltis da equipe e tem grande índice de acertos desde a marca dos onze metros. Lee Grant, terceiro goleiro do Manchester United, comentou sobre o alto nível do colega nas penalidades.

"Normalmente, já tenho uma opinião formada sobre onde o marcador do pênalti vai colocar a bola quando ele dá o primeiro ou o segundo passo. Observo a colocação do corpo, o ângulo, e é aí que tomo a minha decisão", iniciou Lee Grant em entrevista a 'The Athletic'.

"Com o Bruno é quase impossível ler a linguagem corporal. A sua técnica de pênalti é única. Nunca conseguirei defender um pênalti dele se seguir a minha rotina habitual. Acho que só consegui pegar uma vez em 25", acrescentou.

Desde que chegou ao Manchester United, Bruno Fernandes soma 52 jogos, 47 titularidades, 28 gols e 20 assistências.