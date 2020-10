Lukaku, o nome das vitórias da Inter de Milão

A Inter de Milão visitou o Genoa neste sábado pela quinta rodada do Campeonato Italiano e voltou para casa com vitória conquistada após o intervalo, iniciada com gol de Romelu Lukaku.

Após dois gols marcados no meio de semana para evitar derrota contra o Borussia Mönchengladbach, o atacante voltou a ser o diferencial da equipe de Antonio Conte.

Titular indiscutível ao lado de Lautaro Martínez, Lukaku abriu o placar aos 64 minutos, quando recebeu passe de Nicolò Barella e superou o goleiro Mattia Perin com uma finalização de perna esquerda.

O segundo gol foi marcado por Danilo D'Ambrosio, que cabeceou para fechar a vitória, deixando a Inter em terceiro lugar com dez pontos em cinco jogos. O Milan, com 12 pontos e um jogo a menos que os concorrentes do topo, lidera. O Sassuolo aparece em segundo e soma onze pontos.

Com a partida deste fim de semana, o belga chega a sete gols marcados em sete jogos disputados neste início de temporada com seu time. Levando em consideração seus jogos com a seleção, são dez bolas na rede.

A campanha 2020-21 apenas começou, mas Lukaku parece disposto a concorrer com grandes goleadores do momento como Haaland e Lewandowski, que também marcaram neste sábado.