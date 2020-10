Estreia de Dembélé no Barcelona completa três anos

Neste dia 9, Ousmane Dembélé completa três anos desde que estreou pelo Barcelona. Nesse período, o atacante de 23 anos passou de grande esperança para um jogador marcado por suas lesões e atos de indisciplina.

Segundo o portal 'Tuttosport', o time catalão pensa em uma nova troca com a Juventus, desta vez podendo envolver Federico Bernardeschi e Dembélé em uma operação que ainda parece distante de se concretizar.

Desde a estreia do francês, contratado por suas atuações destacadas na base e na equipe principal da seleção francesa, ele disputou 75 partidas, marcou 19 gols e deu 15 assistências.

Assista às imagens do vídeo acima, que apresentam os melhores momentos de Dembélé com a camisa do Barcelona.