Quatro clubes brasileiros acompanham negociação entre Flamengo e Rafinha

Enquanto Flamengo e Rafinha tentam aparar as arestas financeiras para confirmar o retorno do lateral ao clube, outras equipes do futebol brasileiro acompanham de perto o desfecho da negociação. Atlético-MG, São Paulo, Palmeiras e Grêmio demonstraram interesse no jogador de 35 anos.

Sem contrato desde que rescindiu com o Olympiakos, no início de fevereiro, Rafinha dá prioridade ao Flamengo, mas chegou a ouvir as sondagens do Galo, o primeiro clube a manifestar o desejo de contar com o jogador.

Palmeiras e São Paulo sondaram o lateral no início de fevereiro, mas focaram em outra opções. No Alviverde, caso ele não acerte o retorno ao Flamengo, há a possibilidade de fazer uma proposta. Já o Tricolor, acertou recentemente a chegada de Orejuela, e não tem mais a posição como priodade. No entanto, segue observando a situação e não descartaria a tentativa com contrato de um ano.

O Grêmio é algo mais recente e um desejo de Renato Gaúcho, que vê além da qualidade do atleta, um perfil de liderança necessário na equipe. Desde que o Flamengo chamou Rafinha para conversar, no entanto, ele colcou em "stand by" de lado as outras opções e espera por um final feliz. Nesta semana, Rafinha chegou a falar abertamente sobre a negociação.

"Eu acho que 60% acertado, eu já aceitei todos os termos do clube, só estou esperando, porque tenho família e preciso decidir a minha vida, eu preciso jogar. Nos próximos dias a gente deve ter uma previsão", disse o lateral em live no canal "Barbaridade".

Enquanto não assina com um novo clube, Rafinha voltou a treinar com a ajuda de um personal no Rio de Janeiro. O lateral vive a expectativa de definir o futuro o quanto antes e não esperava que a negociação se arrastasse tanto.