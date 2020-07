Pau Torres marca contra e evita golaço de letra de Griezmann

Griezmann foi novamente escalado entre os atacantes de Quique Setién após uma sequência de jogos entre os reservas e polêmica envolvendo sua entrada nos últimos minutos contra o Atlético de Madrid.

O início intenso de jogo teve três gols nos primeiros 19 minutos e o placar foi aberto logo no terceiro minuto graças a um gol contra que evitou que o atacante francês balançasse as redes com muito estilo.

Antoine recebeu cruzamento rasteiro vindo da esquerda com Jordi Alba e, de letra, enviaria para o gol de Asenjo. No entanto, a arbitragem deu o gol para Pau Torres, que estava junto com o francês e desviou contra o próprio gol.

Aos 13 minutos, Gerard Moreno empataria para o Villarreal, que teve um balde de água fria seis minutos depois em gol de Suárez com assistência de Messi. O momento de Griezmann brilhar chegaria aos 44 minutos.