"Griezmann e Messi se desentendendo? Até tomam mate juntos no vestiário"

Os últimos dias foram bastante polémicos no Barcelona, ​​já que várias pessoas próximas de Antoine Griezmann, como o seu ex-agente e o seu tio, deram a entender que a relação do ex-Atlético de Madrid com Leo Messi não é muito boa.

Ivan Rakitic, que falou ao 'El Pelotazo' da 'Radio Canal Sur' de ambos, retirou imediatamente os panos quentes das declarações. "O que vi no vestiário é que eles se davam muito bem. Eu me dava maravilhosamente bem com Antoine e Leo. Não sei o que há."

“Os dois tomam mate e passam muito tempo juntos no vestiário. Se os dois começarem a fazer gols, ninguém falará mais disso. É a demanda dos dois grandes times. Não me preocupo porque são dois caras espetaculares. Desejo a eles tudo de bom", continuou o croata, que também falou sobre sua decisão de deixar a Seleção Croata, algo que foi bom para ele.

Quanto à sua chegada ao Sevilla, Rakitic pontuou as diferenças em relação ao Barcelona: "Barcelona não é igual ao Sevilla. É jogado de forma diferente. Somos muito competitivos e sempre se quer jogar. Vim com uma grande ilusão de dar o melhor de mim".