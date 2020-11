O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, falou sobre a morte de Diego Maradona após a vitória da equipe inglesa sobre o Olympiacos, por 1 a 0.

Confira no vídeo acima as palavras do treinador, que relembrou quando ia assistir ao argentino com seu pai na infância, em Barcelona, e falou sobre a importância de Maradona para o futebol mundial.