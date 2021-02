Gundogan, o goleador de um Manchester City invicto há 21 jogos

Com a goleada desse domingo sobre o Liverpool, o Manchester City chegou a 14 vitórias seguidas (desde 19 de dezembro) e está invicto há 21 jogos (desde 25 de novembro).

Nas 18 vitórias e 3 empates desta fase excepcional, a equipe de Pep Guardiola sofreu apenas cinco gols e marcou 49. Com os atacantes Gabriel Jesus e Sergio Agüero enfrentando lesões e Covid-19 nas últimas semanas, o protagonismo no ataque do time mudou de figura.

O artilheiro é Ilkay Gundogan. O meio-campista alemão de origem turca marcou nove gols neste período. Ele soma três gols a mais que o segundo colocado. Confira abaixo a lista dos principais goleadores do City durante a invencibilidade:

lkay Gundoğan (9)

(9) Phil Foden e Raheem Sterling (6)

e (6) Riyad Mahrez (5)

(5) Gabriel Jesus (4) e Ferran Torres (4)

Além da liderança na Premier League com cinco pontos de vantagem sobre o Manchester United, o City é finalista da Copa da Liga, está classificado para as oitavas de final da Champions League e aguarda a disputa da quinta rodada da Copa da Inglaterra.