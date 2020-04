Formando na base do Santos, Gustavo Henrique foi um dos destaques do último Campeonato Brasileiro. Suas atuações chamaram a atenção do Flamengo e o zagueiro agora está sob o comando de Jorge Jesus.

No Rubro-Negro o zagueiro enfrenta a concorrência de Rafael Santos, Rodrigo Caio, Thuler, Dantas e Léo Pereira.