Zidane, sobre Achraf: "Há a parte econômica e a parte esportiva"

O técnico do Real Madrid, Zidane, analisou o confronto da 33ª rodada contra o Getafe após um treino com retornos à equipe. A partida será realizada no Afredo di Stéfano nesta quinta-feira - às 22h na Espanha, 21h em Portugal e 17h no horário de Brasília.

O francês começou falando sobre o excelente nível que o time está mostrando: "Não é fácil o que temos feito, mas sabemos que ainda temos seis finais. Só pensamos em tentar fazer o máximo para vencer a partida. Estamos bem, mas isso não significa nada. Sabemos disso e tentaremos no próximo jogo".

Sobre o cronograma apertado do campeonato, ele comentou: "Não posso fazer nada, só podemos preparar bem o jogo e nos recuperar bem. É uma coisa para todas as equipes, o cronograma é esse aí. Agora, é preciso pensar apenas na partida contra o Getafe. Acho que estamos prontos".

Zidane também teve tempo de falar sobre a condição física de Eden Hazard: "Ele é um jogador fundamental, muito bom. Espero que não haja intenção de prejudicá-lo em campo. O rival sempre vem forte contra a gente. Eden já passou algum tempo com muita dificuldade, então temos que ter calma e ir devagar com ele".

O Real Madrid conseguirá vencer todos os jogos restantes? Zidane responde em voz alta e clara: "Quando estamos em campo, sempre tentamos vencer todos os jogos. O importante é se preparar para isso, porque temos uma boa equipe. O fato de termos conquistado as últimas não significa nada, precisamos continuar".

Achraf e sua chegada ao Inter

Quanto à possível chegada de Achraf à Inter de Milão, ele explicou: "Ele é um jogador nosso, mas tudo pode acontecer. Ele teve uma temporada muito boa, mas há duas coisas: a parte econômica e a parte esportiva. As coisas podem acontecer em breve, mas estamos interessados ​​apenas no jogo. Não estou dizendo que não estou interessado na situação de Achraf, mas que pertence ao clube".

"No final, há coisas que são decididas e é isso, nada mais. O clube, o jogador e o treinador são importantes, mas não há mais nada", acrescentou o técnico francês sobre o jogador marroquino.

Se o Real Madrid vencer o Getafe, somará quatro pontos de vantagem sobre o Barcelona, algo que não é o foco da atenção do treinador: "Até sermos campeões, não podemos dizer nada, isso não garante nada. Devemos seguir e continuar até o fim. Não vamos confiar por termos conseguido essa vantagem, porque ainda não acabou. Vivi tanto essa situação como jogador, que eu e os atletas sabemos disso".

Zidane não quis comentar sobre a situação do Barcelona e a polêmica em torno da equipe técnica após os últimos resultados sem vitória.

James, Casemiro e companhia

Sobre a situação de James Rodriguez no time e suas reclamações sobre não sair na próxima janela, ele declarou: "Isso não me incomoda porque ele está dizendo a verdade, nós sabemos o jogador que ele é. Ele quer jogar mais e isso é normal. Ele está aqui conosco e vamos contar com ele assim como com os outros".

Zidane também teve tempo de falar sobre Casemiro: "Ele sempre nos dá muito, como todos os jogadores. Pode nos beneficiar pelo gol, está muito comprometido com o time".

Questionado sobre a distribuição de gols, o francês explicou: "A equipe ajuda isso a acontecer. O gol de Casemiro começa com uma grande jogada da equipe. O mais importante de cada jogador é tudo o que ele sabe que pode dar ao conjunto, não importa em que posição jogue. Gosto de jogadores que podem dar mais do que aquilo que está estabelecido em sua posição".

Por fim, o técnico do Real Madrid explicou como a grupo se prepara para esse grande número de jogos com pouco descanso: "Nós cuidamos muito da recuperação, porque é muito importante. Além disso, o calor é adicionado, o que sabemos ser tremendo. Vamos repassá-lo aos jogadores. Esses são detalhes para obter 100% do jogo. "