Haaland apoia o projeto de Rues para ajudar as pequenas empresas

Erling Haaland, jogador do Borussia Dortmund, começou a fazer parte do projeto 'Help Your Hometown', uma iniciativa de Marco Reus para ajudar as pequenas e médias empresas durante a crise do coronavírus.

"Estamos muito felizes em ter outro partidário a bordo! Obrigado por seu compromisso e a sua ajuda, Erling", dizia o texto nas redes socias de 'Help Your Hometown'.

O projeto é do veterano Reus e a sua esposa Scarlett Gartmann. Eles deram o exemplo com uma contribuição de 500.000 euros.

O valor aportado por Haaland não foi revelado, embora ficam claras as suas intenções de ajudar e, de passo, de reafirmar o seu posicionamento no Borussia Dortmund.