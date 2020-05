Hat-trick em 14 minutos onde a bola segue rolando

O Torpedo Zhodino teve uma boa sétima rodada no campeonato nacional da Bielorrússia. A vitória sobre Minsk por 5 a 2 fora de casa o deixou na vice-liderança temporária, já que espera o resultado do jogo do Isloch.

O atacante Valeri Gorbachik foi indispensável para a vitória, conseguindo um hat-trick em apenas 14 minutos de um dos melhores dias de sua carreira.

O jogador de 25 anos já acumulou cinco gols até agora nesta temporada, em que tem dez jogos disputados.

Seus números mostram a evolução, já que na temporada passada demorou 26 rodadas para marcar a mesma quantidade de gols.

Com a atuação, o atacante se colocou entre os artilheiros da liga bielorrussa, igualando Shikavka e Jakhshibaev com quatro gols na competição.