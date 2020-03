"Hazard vai jogar com o Real Madrid antes da Eurocopa"

O técnico espanhol Roberto Martínez acredita que Hazard estará pronto ainda antes de convocá-lo para a Eurocopa. O jogador belga será operado nesta quinta-feira nos Estados Unidos.

"Não tenho dúvidas que vai estar na Euro. Os prazos de recuperação são impossíveis de serem projetados com precisão porque temos que ver como reage à operação, e a partir daí serão determinados os prazos. As primeiras semanas são importantes, mas conhecendo o Hazard e como trabalha com outras lesões pequenas que teve, de certeza que vai estar conosco. E vamos vê-lo com a camisa do Real antes de vestir a da Bélgica", afirmou o treinador.

Martínez ainda lamentou o momento do atleta de 29 anos: "Ele teve muito azar. Vai perder mais de 20 jogos esta temporada, quando, nos últimos oito anos, no Chelsea, não perdeu esses 20 jogos".

Assim o clube anunciou a lesão há quase duas semanas: "Após os testes realizados hoje para o nosso jogador Eden Hazard pelos Serviços Médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma fissura na fíbula distal direita. Aguarda evolução".

É um primeiro ano cheio de azar como jogador de Real Madrid; só teve 1.124 minutos distribuídos em 15 partidas oficiais, 14 delas como titular, nas quais ele só conseguiu marcar um único gol.