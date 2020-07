Hazard, videogame e chocolate?

Eden Hazard não está focado apenas nos objetivos dentro de campo, como a LaLiga e Liga dos Campeões. Ele também tem tempo para ser garoto propaganda de uma marca de chocolates.

Ele postou nas suas redes sociais um vídeo no qual está jogando videogame com os amigos. Tudo isso é uma campanha publicitária da marca 'Cadbury'.

A promoção, através do site da empresa, oferece a possibilidade de passar um dia com Hazard, mas também com o atacante do Tottenham, Harry Kane, ou com o zagueiro do Liverpool, Virgil van Dijk.

No retorno ao futebol, Hazard tentará marcar contra o Granada, que foi sua única vítima (confira aqui as prováveis escalações). O belga chegou a Valdebebas no domingo para preparar o jogo em um Lamborghini avaliado em 500.000 euros.