Higuaín não descarta voltar ao River Plate

Hoje, Higuaín acumula passagens por gigantes mundiais no currículo. Atuou em seis temporadas completas pelo Real Madrid após deixar a Argentina. Também vestiu as camisas de Napoli, Juventus, Milan e Chelsea.

Aos 32 anos, ele não descarta voltar ao River Plate, clube onde se destacou e chamou a atenção do futebol europeu.

"Voltar para o River? Não sei o que vai acontecer, agora estou com a cabeça aqui (Juventus). Qualquer jogador gostaria de jogar no River do Gallardo. O tempo dirá", disse o atacante em entrevista a TyC Sports.

De acordo com informação recente do jornal 'Washington Post', o DC United está muito interessado na contratação do jogador argentino, clube onde dividiria o vestiário com o seu irmão Federico.