"Ibra odiou quatro companheiros e um deles é Cavani"

Ibrahimovic e Cavani são dois grandes jogadores, ambos com carreiras vitoriosas. O sueco se destaca por sua personalidade 'sincera', que o levou a contar a um ex-companheiro de LA Galaxy quem era o jogador que ele mais odiou em Paris.

Michael Ciani conversou com a 'RMC Sport' sobre a relação de Ibra e todo o elenco do Paris Saint-Germain durante as quase quatro temporadas que esteve no Parque dos Príncipes.

"Contou que tudo estava bem com Laurent Blanc no PSG. A única pessoa com quem não se dava bem era com Cavani. Ibra disse que odiou quatro jogadores ao longo da carreira e o Cavani foi um deles", assegurou Ciani.

O ex-jogador, que se aposentou na temporada 2017-18 foi além: "Se você é próximo de Cavani, Ibra não gosta. Ou você está com Ibra ou contra ele."