Inter de Milão define alvo: Tonali

Apesar de ter apenas 20 anos, Sandro Tonali já é um dos grandes destaques da Serie A. No Brescia, há quem o considere o 'novo Pirlo'. Talvez seja exagero, mas seu talento desperta o interesse de grandes da Itália, como Juventus e Inter de Milão.

É a diretoria milanesa quem mais está disposta a se esforçar pela contratação do meia, segundo 'Il Corriere dello Sport'. O jornal afirma que o negócio é tido como prioridade pela diretoria da Inter.

Enquanto isso, seu representante, Beppe Bozzo, opinou em entrevista ao 'La Gazzetta dello Sport' sobre o futuro do atleta.

"Ainda não falei com Massimo Cellino (dono do Brescia), mas li com prazer que ele quer dar a última palavra a Sandro. Há, sem dúvida, perspectivas interessantes para ele. Poucas pessoas nessa idade tiveram essa oportunidade. É melhor ele ficar na Itália. Ele pode ganhar imediatamente em um clube de alto nível e na seleção. Seria uma pena perdê-lo ", afirmou.

O Barcelona pode ser um protagonista indireto no futuro do atleta. A equipe catalã está negociando com a Juventus por Pjanic, e com a Inter por com Lautaro Martínez. Esses movimentos podem mudar os planos dos principais interessados em Tonali.