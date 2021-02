Inter e Flamengo: “final” do Brasileirão une pontos do Rogério Ceni pré e pós São Paulo

Rogério Ceni vai viver sua primeira “final” como treinador do Flamengo. O ex-goleiro do São Paulo vai enfrentar o Internacional em uma decisão pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas se hoje ele é adversário do Colorado, nem sempre foi assim.

Antes mesmo de defender o São Paulo, Rogério Ceni já gostava de futebol - como é de se esperar. O ex-goleiro, nascido no Paraná, é filho de pai gaúcho, torcedor fántico do Inter, e seguiu os passos do pai. O próprio Seu Eurydes revelou, em 2006, que quando pequeno, o filho era fanático pelo time.

“Ele era de torcer mesmo. E assistia aos jogos todo uniformizado. Na final do Brasileirão de 1979 fomos para o Beira-Rio ver a decisão e o título contra o Vasco”, disse à Gazeta do Povo à época que São Paulo e Inter iam se enfrentar na final da Libertadores da América.

Rogério acabou indo defender as cores do Tricolor paulista, time do qual se tornou torcedor e que defenderia por mais 25 anos e que mais tarde voltou para uma nova etapa da sua carreira. Aposentado, o ex-goleiro assumiu o posto de treinador do São Paulo em 2017, estreando na beirada do gramado.

Hoje no comando técnico do Flamengo, Rogério vive uma nova etapa de sua vida, pós-São Paulo. O confronto direto com o Inter, que pode definir o título brasileiro ainda na penúltima rodada da competição, não divide o coração de Seu Eurydes, como a final, quando seu filho já era um consagrado goleiro.

“Eu sinto muito pelos colorados, que me perdoem, mas como pai do Rogério vou torcer para que ele conquiste esse título. Está em jogo a carreira dele como treinador. Ele precisa das vitórias para ter sucesso nesta profissão. Sinto muito pelo Inter, que não ganha o Brasileirão há muito tempo, mas é o meu filho. Por isso, vou torcer pelo Flamengo”, disse o pai ao jornal Zero Hora, não escondendo o sonho de ver o filho no comando colorado.

Juntando o time que torcia na infância com o que comanda hoje, Rogério vai à campo neste domingo (21), às 16h (de Brasília), no Maracanã, em busca de seu primeiro título na elite do futebol brasileiro. Um ponto atrás do Colorado, o time carioca tem chance de passar à frente e deixar a definição do título para a última rodada.