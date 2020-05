Inter pensa em Cavani para substituir Lautaro

Lautaro Martínez será o protagonista absoluto do mercado de verão. O Barça está se preparando para contratá-lo e na Inter eles sabem que mantê-lo será complicado caso haja uma grande oferta pelo jogador.

Assim sendo, na Inter, eles estão tentando encontrar um substituto de garantias. E, de acordo com o que foi publicado por 'La Gazzetta dello Sport', parece que já o teriam encontrado.

O jornal italiano afirma que Edinson Cavani é o grande favorito da equipe 'Nerazzurra'. Em Milão, o uruguaio é bastante apreciado e acha que ele se encaixaria perfeitamente no ataque com Romelu Lukaku.

O melhor de Cavani para a Inter é que ele chegaria a custo zero. O uruguaio encerra seu contrato com o PSG em 30 de junho. Com isso, o clube teria apenas que pagar seu salário.