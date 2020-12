Inter vence a sexta seguida e cola no Milan

Apesar da forte concorrência de Juventus e Milan, que venceram neste fim de semana, Inter de Milão segue firme em sua campanha para voltar a conquistar o título italiano.

A equipe de Antonio Conte recebe o Spezia neste domingo e venceu sua sexta partida consecutiva. Os gols foram marcados no segundo tempo.

Achraf Hakimi abriu o placar ao entrar na área e superar o goleiro Provedel com um chute de direita aos 51 minutos. Aos 71, Lukaku ampliou com cobrança de pênalti. Roberto Piccoli descontou aos 94, tarde demais para tentar buscar o empate.

A Inter de Milão começou a sequência de vitórias na oitava rodada e tem apenas uma derrota em 13 jogos. Com isso, o time 'neroazurro' ocupa o segundo lugar e fica a um ponto do Milan, que lidera com 31 pontos. A Juventus está logo atrás, com 27.

O Spezia vive outra realidade. A equipe, que vive sua primeira temporada na elite do futebol italiano, venceu apenas duas partidas, soma onze pontos e está na 17ª posição.