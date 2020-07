Ivan reage a rumores sobre interesse do Barcelona

Ivan é destaque da Ponte Preta e das categorias de base da Seleção Brasileira e tido como um dos grandes goleiros do país para um futuro próximo. O jogador de 23 anos já foi citado como alvo de interesse do Barcelona em mais de uma ocasião e respondeu sobre o tema em entrevista coletiva virtual.

"Realmente é o sonho de todo jogador, ainda mais da minha geração, estar na Europa, não apenas no Barcelona. Tem uma lista enorme de times. Não tenho preferência por lugar. Se um dia eu tiver de sair da Ponte, que seja algo melhor para a Ponte e também para mim", disse Ivan.

O goleiro garante não ter pressa. "É ter muita cautela. A pandemia atrasou muita coisa: convocação, Olimpíada. O momento é difícil hoje para todos. Fazendo um bom trabalho aqui, consequentemente vou ser convocado para a Seleção e ter uma boa oportunidade de ser vendido, não só pensando em mim, mas no clube também pela situação financeira da Ponte. O momento é de calma. Meu coração e minha cabeça estão na Ponte", acrescentou Ivan, que tem contrato com a Ponte Preta até abril de 2023.

A grande aparição do goleiro para o futebol se deu em janeiro de 2018. Diante do então campeão brasileiro Corinthians, na estreia do Campeonato Paulista, defendeu pênalti cobrado por Jadson e foi figura de uma vitória por 1 a 0 da Ponte sobre o Timão, no Pacaembu lotado.

Segundo o jornal catalão 'Sport', o jogador é a principal opção para concorrer com Ter Stegen pela titularidade e também desperta o interesse de clubes como Milan, Corinthians, Palmeiras e Flamengo.