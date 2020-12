VÍDEO: A vibração no vestiário do PSG após revanche em Manchester

Neymar (duas vezes) e Marquinhos fizeram os gols da vitória por 3 a 1 do PSG sobre o Manchester United, que marcou com Rashford. O grupo H agora tem três times empatados com nove pontos e terá as vagas das oitavas definidas na última rodada, na semana que vem.

Confira no vídeo acima os bastidores do que aconteceu no vestiário do time francês, que vibrou muito após a partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.