Jorge Mendes recomenda Rafael Leão ao Atlético de Madrid

Na ausência de um acordo com o Napoli por Arkadiusz Milik, o Atlético de Madrid voltou a focar no mercado para reforçar a equipe com um novo centro de ataque.

E, como o portal 'Il Giornale' aponta, o agente Jorge Mendes parece disposto a fazer sua lição de casa. O português teria oferecido à equipe de Cholo Simeone o jogador do Milan, Rafael Leão.

O jovem de 21 anos desembarcou em agosto de 2019 em San Siro, mas não atendeu às expectativas. Até agora, ele conseguiu marcar apenas cinco gols nos 27 jogos disputados.

Em princípio, diz a mídia acima mencionada, o Milan não parece disposto a se separar de Leão, embora uma oferta suculenta possa fazê-lo mudar de ideia. O Atleti, no momento, não teria se pronunciado sobre a oferta de Jorge Mendes.