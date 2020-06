Juve? PSG? Camavinga prioriza o Real Madrid

Eduardo Camavinga já escolheu um destino. O jornal 'AS' informou que o jogador do Rennes quer jogar pelo Real Madrid. "Ele ama Zidane", disseram as pessoas mais próximas do jogador.

O Real Madrid garante que eles podem contar, se assim o desejarem, com um jogador que, apesar de não ter atingido a maioridade, já se tornou um dos melhores da Ligue 1.

Apesar do fato de o Real Madrid poder não contratar ninguém neste verão, devido à crise causada pelo COVID-19, os merengues o colocam em sua agenda como um dos grandes projetos.

Camavinga encerra seu contrato em junho de 2022. O presidente do Rennes, Nicolas Holveck, mencionou que a intenção do jogador é ficar para continuar amadurecendo com minutos de jogo, o que complica sua partida.

A equipe merengue quer cozinhar a assinatura em fogo baixo. Ela sabe que tem o "sim" do jogador e terá pressa para conseguir uma das grandes joias do futuro.

Zidane é, precisamente, o principal fator da equipe'merengue'. O francês sabe que sua influência no futebol de seu país é importante para atrair as estrelas. E com Camavinga ele poderá ter vantagem.

Com o "sim" do jogador, o Real Madrid está à frente de outros grandes clubes da Europa que o querem, como o PSG ou a Juventus, entre outros.