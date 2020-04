Juve pode vender Douglas Costa na próxima janela

A diretoria da Juventus está considerando colocar dois jogadores no mercado de transferências: o brasileiro Douglas Costa e o italiano Federico Bernardeschi. O motivo seria que o time de Turim está visando a contratação de Ferran Torres, jovem talento do Valencia, e teria que levantar recursos para isso.

Douglas Costa poderia estar vivendo seu auge e se estabelecer como um dos principais jogadores da Juve aos 29 anos. Mas as diversas lesões atrapalham o desenvolvimento do brasileiro como um titular importante para o time italiano. Considerando sua idade, o clube considera que este seria o momento ideal de fazer dinheiro com o ex-gremista.

Quanto à Bernardeschi, a Velha Senhora não está satisfeita com o desempenho dele nos três anos vestindo a camisa bianconeri. Em janeiro, a Juventus tentou emprestá-lo ao Barça mas não teve sucesso. Na mesma época, o Milan propôs uma troca, por empréstimo, envolvendo Lucas Paquetá mas a Juve não se interessou.

O diretor de futebol Fabio Paratici está responsável for melhorar o elenco do time para a próxima temporada. O treinador Maurizio Sarri teve que mudar seu estilo de jogo, um clássico 4-3-3, para encaixar Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín e Paulo Dybala juntos na equipe equipe titular. E para a próxima temporada ele quer novas peças que o permitam trabalhar como realmente gosta.

O clube considera que o elenco já é recheado de diversas opções para Sarri implementar suas ideias. Lembrando que a Juve lidera a Serie A com 63 pontos, um a mais do que a segunda colocada Lazio. Porém, a posição de atacante pelos lados de campo deve sofrer algumas mudanças para a próxima temporada.

O principal alvo da Juventus aparenta ser Ferran Torres, de apenas 20 anos. O destro atua pelo Valencia, que considera que o jogador tem muito potencial e espera fazer uma grande venda com ele. Estima-se que o clube espanhol pedirá cerca de 100 milhões de euros (R$ 577 milhões) para vender seu talento.