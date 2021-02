Juventus recusa 50 milhões do Liverpool por Demiral

As lesões estão sendo uma verdadeira dor de cabeça para o Liverpool, especialmente em uma área defensiva que está ficando cada vez mais fraca com o passar dos dias.

As constantes baixas na zaga fizeram com que o clube de Anfield procurasse uma possível incorporação neste mercado de inverno apesar de, a princípio, a entidade não ter planejado fazer contratações durante o mês de janeiro.

Um dos nomes que surgiu nos últimos dias para reforçar o time 'red' foi Merih Demiral, atual jogador da Juventus. Apesar disso, sua possível chegada a Merseyside é totalmente uma quimera.

E é que, segundo 'Haberler', a 'Vecchia Signora' teria rejeitado nas últimas horas uma proposta estratosférica de 50 milhões de euros do seu jogador de 22 anos, também vinculado ao Real Madrid.

A informação indica que a equipe de Turim não quer se afastar do jogador, já que este é cotado para substituir os veteranos Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci no eixo da defesa 'bianconera'. Portanto, o Liverpool terá de olhar para outro objetivo se quiser alcançar um reforço de garantias antes do fechamento do mercado.