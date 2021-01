Juventus x Napoli: as prováveis escalações para a Supercopa da Itália

Esta quarta-feira é dia de final na terra do 'calcio'. O troféu da Supercopa da Itália ficará com Juventus ou Napoli, que se enfrentam no estádio Città del Tricolore, em Reggio Emilia, a partir das 17h (horário de Brasília) / 20h (hora portuguesa).

Atual campeão da Serie A (sob o comando de Maurizio Sarri), o time hoje treinado por Andrea Pirlo vem de derrota para a Inter de Milão no fim de semana. A 'Vecchia Signora' é a maior vencedora da Supercopa, com nove títulos.

Campeã da última Copa da Itália, a equipe de Gennaro Gattuso chega à decisão embalada após goleada por 6 a 0 sobre a Fiorentina. O Napoli busca seu terceiro título de Supercopa.

Os desfalques da Juventus são Dybala, lesionado, De Ligt e Alex Sandro, com Covid-19. Cuadrado encerrou a quarentena e é 'reforço' de última hora. Também infectado, Osimhen deve ser a única ausência do time napolitano.

As prováveis escalações

Juventus: Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci e Frabotta; Rabiot, Bentancur, Bernardeschi e Chiesa; Cristiano Ronaldo e Morata.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mário Rui; Bakayoko, Fabián Ruiz, Lozano e Zielinski; Insigne e Petagna.