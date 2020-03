Kepa fora do Chelsea? Nem Lampard banca o agora reserva

Quando o Chelsea gastou 80 milhões de euros (na época, R$ 345 milhões) por um goleiro, imaginava-se que o clube não teria problemas na posição por mais de uma década. Afinal, Kepa Arrizabalaga tinha apenas 23 anos e vinha de uma campanha brilhante no Athletic Bilbao. Menos de dois anos depois, o arqueiro já pode estar de saída de Londres.

Goleiro mais caro do mundo, Kepa não vem sendo titular no Chelsea nos últimos jogos. O espanhol não perdeu a posição para uma grande promessa: Willy Caballero, com 38 anos, bancou o ex-jogador do Athletic.

De acordo com o jornal inglês Metro, Frank Lampard, treinador do Chelsea, já desistiu de Kepa. Segundo informações da publicação, o ídolo do clube teria pedido para a diretoria dos Blues que arrumassem outro clube para o goleiro.

Perguntado sobre o caso, Lampard desconversou e não confirmou a permanência de Kepa para a temporada 2020-21.

“Eu li muitas matérias de adivinhação, 'chutando' sobre jogadores. Toda vez que um atleta do Chelsea entra em campo ele controla seu próprio destino. Estou focando jogo a jogo para terminar bem o ano. O clube vai tomar as decisões que precisa tomar ao fim da temporada." afirmou Lampard.

Uma possível saída de Kepa só evidenciaria o erro no investimento que o Chelsea fez quando lhe contratou. Substituto de Courtois no clube londrino, o espanhol saiu duas vezes mais caro que Ederson, do Manchester City, por exemplo. Alisson, cuja transferência foi criticada na época, saiu mais barato e se tornou o melhor goleiro do mundo.