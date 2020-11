VÍDEO: "Não temos que ficar lamentando desfalques"

O Liverpool enfrenta a partida contra o Leicester com várias baixas importantes e com outras tantas dúvidas. Um dilema para Jürgen Klopp, que está precisando buscar alternativas nessa volta da Premier League. Confira aqui as prováveis escalações.

Confira no vídeo acima as palavras do treinador sobre as ausências em seu time. Segundo o alemão, a equipe não tem que ficar com autopiedade, se lamentando pelas ausências, e precisa superar esses obstáculos se quiser seguir na briga pelo título.