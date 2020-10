Klopp se derrete por Diogo Jota: "vai ter um futuro brilhante pela frente"

O Liverpool venceu o Sheffield United por 2 a 1 nesse sábado pela 6º rodada da Premier Lague. O time de Klopp saiu atrás no placar após o gol de Berge, mas conseguiu a virada com Roberto Firmino e Diogo Jota.

O luso marcou o seu segundo gol a camisa 'red' e vem encantando a comissão técnica do clube. Que o diga Klopp, que rasgou elogios ao atacante na entrevista coletiva.

"Se ele continuar em forma, tendo em conta que tem apenas 23 anos, vai ter um futuro brilhante pela frente. Vamos precisar da qualidade dele e estou muito satisfeito dele se ter adaptado tão bem", disse o treinador.

"Ele é realmente bom jogador, foi por isso que o contratamos. Conversei com os meus auxiliares no final do jogo e disse que ele é tão boa pessoa que é muito fácil gostar dele e isso torna tudo mais fácil", completou;

"Como jogador é rápido, tem físico, é forte, bom no jogo aéreo, bom com a bola no chão, portanto tem muitas coisas boas e a qualidade suficiente para nos ajudar. Ainda se está a adaptando, muitas coisas que fazemos ainda não naturais para ele, mas isso é apenas porque ele é diferente. Muitas das coisas que fez nos Wolves são exatamente aquilo que queriamos que ele fizesse por nós. Está muito perto e isso é um sinal de que é mesmo um bom jogador", concluiu.