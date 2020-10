Koeman garante que insistirá por Depay na próxima janela

Ronald Koeman pediu a contratação de Memphis Depay assim que chegou ao Camp Nou, mas seu desejo não foi realizado. Em meio a uma situação financeiramente complicada por causa da pandemia, ele terá que esperar um pouco mais.

Em uma entrevista concedida a 'AD', o treinador falou de forma transparente sobre seu compatriota de 26 anos. Koeman vai pedir novamente ao Barcelona para que tente contratar o atacante do Lyon.

"Para mim, era apenas uma questão de tempo. Queríamos Memphis porque ele é um grande jogador e porque tem qualidades que nos faltavam, como a profundidade no ataque", começou.

As suas palavras coincidem com as de Jean-Michel Aulas, pois o presidente do clube francês também indicou que o Barcelona vai voltar a insistir em 2021. O próprio jogador já falou abertamente sobre isso.

“A maioria dos atacantes aqui quer a bola nos pés e o Memphis pode ser usado como ponto de ligação. É forte, dinâmico e pode jogar tanto no eixo quanto na esquerda. Claro, já compartilhei minhas ideias com ele. É possível que vá buscá-lo no inverno (europeu). Vou tentar porque gostaria de tê-lo aqui, mas agora não posso avaliar a situação financeira do clube em janeiro", explicou Koeman.

Quanto à chegada do atleta na primeira janela desta temporada, o treinador disse que "estava tudo pronto", mas que não podia assinar por causa das 'regras da LaLiga'. "Foi uma pena e o Memphis sabia qual era a situação", lamentou.