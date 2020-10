Koke entra em top 5 histórico do Atlético de Madrid

Na vitória deste sábado sobre o Real Betis, Koke ultrapassou Fernando Torres em jogos pelo Campeonato Espanhol com a camisa do Atlético de Madrid.

Foi a 322 partida do meia pela competição nacional com o clube da capital. Com isso, ele assume a quinta posição na lista de jogadores com mais jogos defendendo o time no campeonato.

Koke não fica muito atrás somente de Enrique Collar (339), Carlos Aguilera (365) nem Tomás Reñones (367). Um pouco mais difícil seria superar o primeiro colocado.

Adelardo Rodríguez lidera a lista histórica. No entanto, com apenas 28 anos, o atual meia de Simeone não parece ter esse recorde como um objetivo tão distante.