Konaté substitui Upamecano nos planos de Barça e Real Madrid

Real Madrid e Barcelona estavam na disputa por Upamecano, que no final acabou assinando com o Bayern de Munique. Dessa forma, o objetivo dos gigantes da Espanha agora é outro: Konaté.

O diário 'AS' elencou alguns motivos que justificam a contratação do francês. No caso 'merengue', seria uma forma de proteção para o caso de Sergio Ramos não chegar a um acordo de renovação ou se caso Varane realmente resolver fazer as malas. O zagueiro do RB Leipzig servirã para cobrir qualquer um deles.

Já do lado azulgrana, Ibrahima poderia solucionar parte dos problemas defensivos apresentados nessa temporada. Os zagueiros do Barça cometeram vários erros e sangue novo poderia melhorar a performance. O principal problema é a delicada situação financeira que o clube atravessa.

A citada fonte aponta ainda que multa rescisória do zagueiro gira em torno aos 45 milhões de euros, embora os alemães estariam dispostos a negociar uma oferta entre 25 e 30.