LaLiga: prováveis escalações de Barcelona e Osasuna

O Barça de Ronald Koeman recebe o Osasuna no Camp Nou neste domingo, 29 de novembro, às 14h00 (horário local). Um duelo que a equipe catalã precisa vencer depois da recente derrota na LaLiga para o Atlético de Madrid.

A equipe do Barcelona chega ao duelo com onze pontos e precisa somar três a três se não quiser se despedir definitivamente da luta pelo título. Koeman sabe da importância do duelo e por isso nenhum recurso será poupado.

E é que depois de dar descanso aos titulares em Kiev pela Liga dos Campeões, espera-se que o holandês não faça testes. Marc-André ter Stegen vai ocupar o gol e, à sua frente, Alba, Lenglet, De Jong e Dest formarão a defesa do Barça.

Com Frenkie atuando como defensor, o pivô duplo vai pertencer a Busquets e Pjanic, enquanto à frente Coutinho deverá regressar aos onze e acompanhar Messi e Dembélé. Na ponta, como sempre, estará Griezmann.

Por sua vez, o Osasuna tentará tirar o máximo proveito de uma visita mais do que complicada, embora no ano passado já tenha conseguido surpreender e levar os três pontos no Camp Nou na reta final da LaLiga.

Antecipando o duelo, o Jagoba Arrasate aposta no gol de Herrera. O gol da equipe de Pamplona terá pela frente uma linha de cinco formada por Vidal, Roncaglia, Navas, Unai García e Jony.

Na medular navarra, Oier Sanjurjo, Moncayola e Iñigo Pérez encarregam-se de distribuir as bolas a Budimir e Rubén, que tentarão converter o maior número de gols para o Osasuna.

Prováveis escalações de Barcelona - Osasuna

Barcelona: Ter Stegen; Dest, De Jong, Lenglet, Alba; Pjanic, Busquets; Dembélé, Messi, Coutinho; e Griezmann.

Osasuna: Herrera; Vidal, Roncaglia, Navas, García, Jony; Pérez, Oier, Moncayola; Rubén e Budimir.