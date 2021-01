LaLiga: prováveis escalações de Osasuna e Real Madrid

Osasuna e Real Madrid se enfrentam no El Sadar neste sábado, 9 de janeiro, em uma partida correspondente à rodada número 18 do Campeonato Espanhol. Porém, o jogo pode sofrer uma modificação em seu cronograma ou até mesmo ser suspenso devido à tempestade que atinge a Espanha nos dias de hoje.

O time local chega ao confronto em situação de emergência, já que ocupa a 19ª posição da tabela com apenas 14 pontos nos 16 jogos que disputou. Porém, a equipe de Pamplona ficou feliz com a classificação para a próxima fase da Copa del Rey após vencer o Olot por 0-3.

Por sua vez, o Real Madrid quer somar mais uma vitória para continuar a pressionar o Atlético de Madrid, líder da competição. A equipe merengue é a segunda da tabela (36 pontos) e vem da vitória por 2 a 0 sobre o Celta de Vigo de Eduardo Coudet.

Para o confronto, Jagoba Arrasate não poderá contar com jogadores importantes como Adrián, Chimy Ávila e Darko. Da mesma forma, outros jogadores como Jony e Budimir soam para ficar de fora dos XI iniciais.

Com Sergio Herrera no gol, a zaga deve ser composta por Nacho Vidal, David García, Aridane e Juan Cruz. Por sua vez, Oier e Moncayola estariam no pivô duplo no meio do campo.

À frente desta dupla, Roberto Torres, Rubén e Iñigo Pérez serão os responsáveis ​​por catalisar um jogo ofensivo que deverá ser culminado por um Calleri que pretende ser a referência na ponta da equipe.

Enquanto isso, Zinedine Zidane deve apostar em um time sem muitas novidades. O francês sabe que é fundamental conseguir os três pontos de Pamplona para continuar na luta pela LaLiga e vai escalar os homens mais aptos.

Courtois será o goleiro salvo em um revés, enquanto na defesa Nacho ocupará a lateral direita de uma zaga completada por Varane, Sergio Ramos e Mendy.

No meio-campo não haverá surpresas e ficará a cargo do mítico tridente formado por Casemiro, Kroos e Modric. À frente deles, no ataque, o gol deve ficar por conta de Asensio, Lucas Vázquez e, acima de tudo, Karim Benzema.

Confira as prováveis escalações de Osasuna e Real Madrid

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, David García, Aridane, Juan Cruz; Moncayola, Oier; Roberto Torresm Rubén, Iñigo Pérez; e Calleri.

Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Lucas Vázquez, Asensio e Benzema.