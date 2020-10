Com três desfalques, Chelsea tenta sua primeira vitória na Champions

Vindo de empates contra Sevilla e Manchester United, o Chelsea visita o Krasnodar nesta quarta-feira, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2020/21.

A partida, marcada para as 14h55 (horário de Brasília) e 18h55 (hora portuguesa), terá transmissão para o Brasil ao vivo pelo canal Space, na TV fechada, e pelo EI Plus.

Marco Alonso, suspenso, é desfalque para Frank Lampard, assim como Billy Gilmour e Kepa, lesionados. Confira no vídeo acima trechos da entrevista coletiva do treinador na véspera do duelo.

Do lado do Krasnodar, Remy Cabella, Evgeniy Markov, Wanderson, Sergey Petrov, Dmitri Stotskiy e Viktor Claesson também desfalcam a equipe, que deve ter Igor Smolkinov ganhando espaço na lateral.

Provável Krasnodar: Safonov; Smolnikov, Kaio, Martynovich, Chernov; Vilhena, Gazinskiy; Suleymanov, Sabua, Ramirez; Berg.

Provável Chelsea: Mendy; James, Silva, Zouma, Chilwell; Kante, Kovacic; Ziyech, Mount, Pulisic; Abraham.