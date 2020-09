Lampard pede apoio a Kepa após falha contra o Liverpool

Após a partida do fim de semana pela segunda rodada da Premier League, Frank Lampard comentou a derrota por 2 a 0 dentro de Stamford Bridge em entrevista coletiva.

O treinador inglês avaliou a atuação de Kepa Arrizabalaga, que novamente falhou em um jogo dos Blues, aumentando as críticas sobre seus desempenhos e rumores sobre a possível chegada de um novo goleiro. O goleiro mais caro do mundo entregou a bola dentro da área em erro grosseiro no segundo gol de Mané.

"Sobre a situação de Kepa, é um erro claro", iniciou Lampard. "Um erro claro que nos custou caro porque naquela altura ainda tivemos um pênalti em que poderíamos ter marcado", acrescentou.

Confira no vídeo o depoimento completo do treinador sobre o goleiro. Lampard destacou a necessidade de dar confiança a Kepa.