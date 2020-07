Lautaro está oficialmente sem cláusula de rescisão: e agora?

O Barça pode acabar complicando a contratação de Lautaro neste verão. E é que a cláusula do argentino, estipulada em 111 milhões de euros, expirou nesta terça-feira.

O jornal 'Sport' já informava que a equipe catalã não faria nenhum tipo de movimento antes da chegada de 7 de julho, mas pode acabar sendo uma decisão ruim.

Isso porque a Inter de Milão tem a via livre para tentar obter o dinheiro que quiser dos 'culés', que podem se ver obrigados a pagar mais de os 111 milhões.

No entanto, o jornal catalão afirma que dentro do clube está muito calmo esse assunto e estão otimistas em encerrar a operação antes do final da Serie A.

No momento, Lautaro não está passando por seu melhor momento na caixa 'nerazzurra'. Ele perdeu recentemente um pênalti contra o Bologna e, tanto Conte como Marotta, lhe deram uma chamada de atenção.

Apesar de tudo, a Inter parece determinada a protegê-lo com uma renovação suculenta: seu salário dobraria para retardar a investida do Barça.