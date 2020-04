"Lautaro no Barça? Tem contrato com a Inter, são coisas da imprensa"

O futuro de muitos jogadores é desconhecido. O verão está chegando e, embora ainda não se saiba o que acontecerá com o mercado, há jogadores de futebol que pretendem ser os protagonistas.

Lautaro Martínez, por exemplo, é um nome cada vez mais citado para deixar a Inter de Milão em direção a Barcelona, uma transferência especulada há muito tempo.

No entanto, Beto Yaqué, agente do atletaa, negou que o jogador queira deixar Milão: "Lautaro tem um contrato de cinco anos com a Inter. As notícias que saem sobre o Barça são coisas da imprensa".

Em entrevista ao 'Mundo Deportivo', o representante deixou claro que Lautaro está focado no time italiano. Os rumores que o colocam nas agendas de Barcelona ou Manchester City não o afetam: "Ele encara como se não fosse nada. Ele está focado em seu clube, mas certamente ficará satisfeito, sabendo que faz bem as coisas".

Yaqué ainda falou sobre o dia em que Lautaro rejeitou o Real Madrid: "Sim, ele disse que não. Ele fez isso porque estava sempre convencido de que seria bem-sucedido no primeiro time do Racing".

Apesar das palavras do agente de Lautaro, 'Mundo Deportivo' vê o argentino com chances de assinar pelo Barcelona. Na verdade, o jornal afirma que sua chegada é mais viável que a de Neymar.