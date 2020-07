Lenda do Liverpool quer Oblak no Chelsea!

O Chelsea já garantiu inusitados reforços para a temporada 2020-21. O clube já tem Ziyech e Werner em suas equipes.

Mas Carragher acredita que a prioridade do Chelsea deve ser contratar um goleiro. E não simplesmente qualquer um, mas o melhor do mundo.

"Com o dinheiro já investido em atacantes, eu ficaria surpreso se o Chelsea ainda não tivesse nomeado o sucessor de Kepa Arrizabalaga. Jan Oblak, do Atlético de Madrid, é o melhor disponível e seria um divisor de águas. Sua cláusula é de 120 milhões, muito caro, sim, mas parece que o Chelsea tem dinheiro pra isso", analisou a lenda do Liverpool no 'The Telegraph'.

Ele acredita que Oblak pode levar o Chelsea a outro nível: "É a coisa mais próxima que você encontrará de um goleiro top para qualquer treinador que precise dele".

O Atlético deixou claro que não vai dar sua estrela de presente. Se o Chelsea ou qualquer outro clube quiser contratar Oblak, eles terão que pagar integralmente os 120 milhões de euros que estão definidos em sua cláusula.